En Pistes ! Spécial coups de cœur de l’année 2020

Pour cette dernière émission de l'année 2020, Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier partagent avec vous leurs coups de cœur discographiques : Dmitry Masleev, Alexandre Kantorow, Regula Mühlemann, Barbara Hannigan, Baiba Skride, Louise Alder ou encore Giovanni Antonini seront au programme...

Programmation musicale

Alexander Tsfasman

Suite pour piano et orchestre : 4.Rapid Movement

Dmitry Masleev (piano), Siberian State Symphony Orchestra, Vladimir Lande (direction)

Album : Rapid Movement

Label : Melodiya (2020)

Gioachino Rossini

Soirées musicales - 6. La pastorella delle Alpi

Regula Mühlemann (soprano), Tatiana Korsunskaya (piano)

Album : Songs from Home

Label : Sony classical (2020)

Walther Geiser

Deux chansons romantiques opus 19 : 2. Dorma

Regula Mühlemann (soprano), Tatiana Korsunskaya (piano)

Album : Songs from Home

Label : Sony classical (2020)

Serge Prokofiev

Sonate pour piano nº 7 en si bémol majeur, op.83 : 3. Precipitato

Steven Osborne (piano)

Album : Prokofiev, sonates pour piano n°6, 7, 8

Label : Hyperion (2020)

SergeProkofiev

Sonate pour piano nº 6 en la majeur op.82 : 2. Allegretto

Steven Osborne (piano)

Album : Prokofiev, sonates pour piano n°6, 7, 8

Label : Hyperion (2020)

Wolfgang AmadeusMozart

Concerto pour violon n°5 en La Maj K 219 : 1. Allegro aperto

Baiba Skride (violon), Orchestre de chambre suédois, Eivind Aadland (direction)

Album : Mozart, concertos pour violon 1-5

Label : Orfeo (2020)

Richard Strauss

Sechs Lieder, Op. 68: I. An die Nacht

Louise Alder (soprano), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Robin Ticciati (direction)

Album : Strauss: Tod und Verklärung, Don Juan, Sechs Lieder Op. 68

Label : Linn Records (2020)

Richard Strauss

Sechs Lieder, Op. 68: V. Amor

Louise Alder (soprano), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Robin Ticciati (direction)

Album : Strauss: Tod und Verklärung, Don Juan, Sechs Lieder Op. 68

Label : Linn Records (2020)

Johannes Brahms

Rhapsodie n° 1 op. 79 n° 1

Alexandre Kantorow (piano)

Album : Brahms, Bartok, Liszt

Label : BIS Records (2020)

Joseph Haydn

Symphonie n° 63 en Do majeur "La Roxelane" Hob. I : 63

Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini (direction)

Album : Haydn 2032, Vol. 8 : La Roxolana

Label : Alpha (2020)

Joseph Haydn

Symphonie n° 49 en fa mineur Hob. I : 49 "La Passion" : 2. Adagio

Ludwig Orchestra, Barbara Hannigan (direction)

Album : La Passionne

Label : Alpha (2020)

Jean Cras

Quintette pour piano et quatuor à cordes : 4. Ardent et fier

Ensemble Oxalys

Album : Jean Cras, La flûte de Pan & Quintettes

Label : Passacaille (2020)

Gabriel Fauré

2 Mélodies op 1 : 1. Le papillon et la fleur- pour baryton et piano

Marc Mauillon, Anne le Bozec

Album : Fauré et ses poètes

Label : Harmonia Mundi (2020)

Gabriel Fauré

Quatuor avec piano n° 1 en ut mineur op. 15 : Scherzo

Samson François (piano), Quatuor Bernède

Album : Samson François complete recordings

Label : Warner Classics (2020)

GabrielFauré

Nocturne n° 4 en mi bémol majeur, Op. 36

Samson François (piano)

Album : Samson François complete recordings

Label : Warner Classics (2020)

Maurice Ravel

Concerto pour la main gauche en ré majeur

Samson François (piano), Orchestre de la société des conservatoire, André Cluytens (direction)

Album : Samson François complete recordings

Label : Warner Classics (2020)

ClaudeDebussy

L’île joyeuse, L. 106

Samson François (piano)

Album : Samson François complete recordings

Label : Warner Classics (2020)