Actualité du disque : Bernstein, Vecchi, Napravnik

Joseph-Hector Fiocco

- Exaudiat te Dominum

- Salve Regina

Scherzi Musicali

Nicolas Achten, direction

[Musique en Wallonie MEW1682]

Eduard Napravnik

- 4 pièces pour piano opus 48 n°3 : Mélancolie - pour violon violoncelle et piano

- Trio avec piano n°2 en ré mineur opus 62 : Allegro con spirito

Spyros Piano Trio : Bartek Niziol, violon - Denis Severin, violoncelle - Tatiana Korsunskaya, piano

[MDG MDG90319966]

Igor Stravinsky

L’histoire du soldat :

- La marche du soldat (Dame Harriet Walker, narratrice)

- 3 danses : Tango, Valse et Ragtime

Ensemble Manson de la Royal Academy of Music

Oliver Knussen, direction

[Linn Records CKD552]

Orazio Vecchi

Requiem

Graindelavoix

Björn Schmelzer, direction

[Glossa]

Orazio Vecchi

- Requiem

- Lux Aeterna

Graindelavoix

Björn Schmelzer, direction

[Glossa]

Paolo Bravusi

Libera me domine

Graindelavoix

Björn Schmelzer, direction

[Glossa]

Richard Wagner

Lohengrin

Klaus Florian Voigt, ténor (Lohengrin)

Camilla Nylund, soprano (Elsa von Brabant)

Concertgebouw orchestra

Sir Mark Elder, direction

[Naxos RCO 17002]

Frederick Loewe

My Fair Lady : I could have danced all night

Fleur Mino, soprano

Kevin Amos, piano

[Klarthe kla030]

Leonard Bernstein

West Side Story : Tonight

Fleur Mino, soprano (Maria)

Juan-Carlos Echeverry, ténor (Tony)

Jennifer Hardy, violoncelle

Kevin Amos, piano

[Klarthe kla030]

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé (3ème partie)

Chloé tombe dans les bras de Daphnis

- Danse générale

Les siècles

François-Xavier Roth, direction

[Harmonia Mundi]

Extraits du coffret

Louis Aragon

Chant pour Slava

Lu par Louis Aragon

Darius Milhaud

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 opus 136 : nonchalant

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

London Symphony Orchestra

Kent Nagano, direction

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur opus 33

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

London Symphony Orchestra

Carlo Maria Giulini, direction