Actualité du disque : Mendelssohn, Scarlatti, Vivaldi...

PROGRAMMATION MUSICALE

Felix Mendelssohn

Octuor à cordes en Mi bémolMajop 20 (version originale) : 3. Scherzo. Allegro leggierissimo

Chouchane Siranossian, violon ; Jakob Lehman, violon ; Balazs Bozzai, violon ; Nicolas Mazzoleni, violon ; Bernadette Verhagen, alto ; Katya Polin, violoncelle ; Davit Melkonyan, Astrig Siranossian, violoncelle

Felix Mendelssohn

Concerto pourviolon n°2 en mi min op 64 (version originale) : 1. Allegro con fuoco Chouchane Siranossian, violon

Anima Eterna Brugge

Jakob Lehmann, direction

Maurice Ravel

Ma mèrel'oye : 3. Laideronnetteimpératrice des pagodes

Georges Bizet

Symphonie n°1 en UtMaj : 4. Finale. Allegro vivace

PKF Prague Philharmonia

Emmanuel Villaume, direction

Georges Bizet

Djamileh : La fortuneestfemme (Acte I n°5) Haroun et Choeur

Eric Barry, ténor

Poznan Chamber Choir

Orchestre Philharmonique de Poznan

Lukasz Borowicz, direction

Georges Bizet

Djamileh : Ouverture

Le soleils'enva (Acte I n°1) Haroun et Choeur

Eric Barry, ténor

Orchestre Philharmonique de Poznan

Lukasz Borowicz, direction

Heinrich Ignaz Franz Von Biber

Sonate n°8 en Si bémolMaj (Le couronnementd'épines) - pourviolon et bassecontinue

Girolamo Frescobaldi

Maddalena alla Croce - pour voix et basse continue

Ensemble Ausonia

Domenico Scarlatti

Sonate en UtMaj K 170

Frédérick Haas, clavecin

Antonio Vivaldi

Kyrie en sol min RV 587 : 1. Kyrie eleison - pour 2 choeurs cordes et basse continue Bach 2. Christe eleison - pour 2 choeurs cordes et basse continue 3. Kyrie eleison - pour 2 choeurs cordes et basse continue

Consort Wien

Rubén Dubrovsky, direction

Arthur Lourié

Gigue pour piano

Arthur Lourié

5 Préludes fragiles pour piano op 1 :

1. Lento

2. Calme, pas vite

Christian Erny, piano

10H30Portrait de la Semaine

Yannick Nezet-Séguin et l'orchestre Philharmonique de Rotterdam

(Coffret DG + disques EMI et Bis)

5. Les œuvres composées au 20e et 21e siècles

Bela Bartok

Concerto Sz 116 BB 123 : 5 .Finale

Richard Strauss

4 derniers lieder : n°4 Im Abendrot

Avec Dorothea Röschmann, soprano



Mark-Anthony Turnage

Concerto pour piano et orchrestre: A grotesque burlesque

Avec Marc-André Hamelin, piano