Actualité du disque : Mozart, Arold, Dowland...

Programmation musicale

Robert Schumann

5 StückeimVolkston op 102 : 1. Mit Humor - pour violoncelle et piano

Sol Gabetta, violoncelle ; Bertrand Chamayou, piano

Robert Schumann

Concerto pour violoncelle en la min op 129 : 2. Langsam, 3.Sehrlebhaft

Sol Gabetta, Kammerorchester Basel

Giovanni Antonini, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pourviolon n°2 en RéMaj K 211 : 1. Allegro moderato

Nikolay Znaider, violon et direction

Orchestre Symphonique de Londres

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°20 en ré min K 466 : 2. Romance

Seong Jin Cho, piano

Chamber Orchestra of Europe

Yannick Nézet Séguin, direction

Malcolm Arnold

3 Shantiespourquintette à ventop 4 : 3. Allegro vivace

Ensemble Tetraktys

Ralph Vaughan Williams

A seasymphony : 3. The waves - pourchoeur mixte et orchestre

Orchestre et Choeur de L'orchestre Royal Philharmonique de Liverpool

Andrew Manze, direction

John Dowland

Unquietthoughts - poursoprano et luth

John Dowland

Come, heavy sleep - poursoprano et luth

Grace Davidson, soprano ; David Miller, luth

Henry Lawes

Amarillis, by a spring - pourténor et bassecontinue

I'll tell you the rose did first grow red - pour ténor et basse continue

David Munderloh, ténor ; Julian Behr, luth ; Silvia Tecardi, viole

Mario Castelnuovo-Tedesco

33 Shakespeare songsop 24 : Old song

Isabelle Druet, mezzo-soprano ; Anne Le Bozec, piano

Mario Castelnuovo-Tedesco

Seamurmursop 24a - pourviolon et piano

Mario Castelnuovo-Tedesco

Signorineop 10 : 2. Congrazia - pourviolon et piano

Mario Castelnuovo-Tedesco

Figaro du Barbier de Séville de Rossini

Grand Duo Italiano

Gioacchino Rossini

Le siège de Corinthe : Ouverture

Orchestre del Teatro Comunale di Bologna

Michele Mariotti, direction

10H30Portrait de la Semaine

5 – Henryk Szeryng, violoniste

Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré min op 47 : 3. Allegro ma non troppo

Orchestre Symphonique de Londres

Gennadi Rozhdestvensky, direction

Serge Prokofiev

Concerto pour violon n°2 en sol min op 63 : 1. Allegro moderatoLSO

Orchestre Symphonique de Londres

Gennadi Rozhdestvensky, direction

Arman Khatchaturian

Concerto pour violon en ré min : 3. Allegro vivace

Orchestre Symphonique de Londres

Antal Dorati, direction