Actualité du disque : Schumann, Brahms, Verdi

Programmation musicale

Clara Schumann

Romance opus 22 : n°3

Patrick Messina, clarinette : Fabriozio Chiovetta, piano

Robert Schumann

3 romances opus 94

Patrick Messina, clarinette : Fabriozio Chiovetta, piano

Robert Schumann

Märchenerzählungen, op 132 n° 1

Julien Hervé, clarinette ; Jean Sugitani, piano ; Pierre-Marc Vernaudon, alto

Clara Schumann

Romance pour violon et piano op 22 n° 3 (transcription Julien Hervé)

Julien Hervé, clarinette ; Jean Sugitani, piano

Johannes Brahms

Wiegenlied op 49 n° 4

Julien Hervé, clarinette ; Jean Sugitani, piano ; Isabelle Druet, mezzo-soprano

Robert Schumann

Duos opus 78 : n°4

Liesbeth Devos, soprano ; Peter Gijsbertsen, tenor ; Jozef de Beenhouwer, piano

Clara Schumann

Lieder opus 13 : n°1 à 3

Liesbeth Devos, soprano; Peter Gijsbertsen, tenor ; Jozef de Beenhouwer, piano

Federico Moreno Torroba

Tonada concertante

Allegro

Pepe Romera, guitare

Extremadura Symphony Orchestra

Direction : Manuel Coves

Federico Moreno Torroba

Concierto de Castilla

Vicente Coves, guitare

Extremadura Symphony Orchestra

Direction : Manuel Coves

Franz Liszt

Réminiscence de la juive – fantaisie brillante sur des thèmes de l’opéra de Halévy

Chiyan Wong, piano

Franz Schubert

Sonate D960 : Scherzo

Javier Perianes, piano

Les 175 ans de l’orchestre philharmonique de NY

5. Zubin Mehta

George Gershwin

Someone to watch over me

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra

Giuseppe Verdi

Requiem

Avec Montserrat Caballé, Bianca Berini, Placido Domingo, Paul Plishka, Musica Sacra Chorus