L'actualité du disque : Cavalli, Massenet, Bellini, Brahms...

Quizz (lié au Portrait de la semaine)

Programmation musicale

•

♫ Nicolo à Kempis

Symhonia sopre la Ciaccona

Ensemble la Fenice dir. Jean Tubery

ARS PRODUKTION

♫ Anonyme

When Daphne drom fair Phoebus did fly

Ensemble la Fenice dir. Jean Tubery

ARS PRODUKTION

•

♫ Francesco Cavalli

Requiem

Ensemble Polyharmonique / Alexander Schneider

Raumklang

•

♫ Massenet

Manon : Adieu notre petite table

Maria Callas, orchestre philharmonique de la RTF dir. Georges Prêtre

Live Remastered Paris 1963

Decca

♫ Bellini

Norma : « casta diva »

Maria Callas, orchestre philharmonique de la RTF dir. Georges Prêtre

Live Remastered Paris 1963

Decca

•

♫ Anonyme Catalan

Quant ay lo mon consirat

Capella de Ministers / Carles Magraner

CDM

♫ Chansonnier Cangé

Apris ai qu’en chantant

Capella de Ministers / Carles Magraner

CDM

•

♫ Brahms

Quintette à cordes opus 111 : adagio

Manderling quartett, Roland Glassl

AUDITE

♫ Brahms

Quintette à cordes opus 88 : presto final

Manderling quartett, Roland Glassl

AUDITE

•

♫ Max Bruch

In Memoriam

Jack Liebeck / BBC Scottish Symphony Orchestra / Martyn Brabbins

Hyperion

•

♫ Compilation Jazz Disney

Ev'rybody wants to be a cat

Jamie Cullum

Blue Note

Calendrier de l’avent

•

♫ Marianne Crebassa / Oh Boy

Air Cherubin

ERATO

Portrait de la semaine

•

♫ Lully

Armide : que l'éclat de son nom

Céline Scheen, Musica Antiqua Köln dir. Reinhard Goebel

Le Parnasse français, coffret Archiv

♫ Rebel

Tombeau de Monsieur Lully

Musica Antiqua Köln dir. Reinhard Goebel

Le Parnasse français, coffret Archiv

♫ Clérambault

Orphée

Rachel Yakar, Musica Antiqua Köln dir. Reinhard Goebel

Le Parnasse français, coffret Archiv