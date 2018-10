Actualité du disque : Schürmann, Haendel, Vivaldi...

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel

Ode for St. Cecilia's Day HWV 76 : 3. "From harmony, from heavenly harmony" (Chœur)

Dunedin Consort

John Butt, direction

Georg Friedrich Haendel

Ode for St. Cecilia's Day HWV 76 : 8. "Sharp violins proclaim their jealous pangs" (Aria)

Ian Bostridge, ténor

Dunedin Consort

John Butt, direction

Georg Friedrich Haendel

Ode for St. Cecilia's Day HWV 76 : 10. "Orpheus could lead the savage race" (Aria)

Carolyn Sampson, soprano

Dunedin Consort

John Butt, direction

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano n°2 en ut mineur Op. 18 : 1. Moderato

Daniil Trifonov, piano

Orchestre de Philadelphie

Yannick Nezet-Seguin, direction

Frederico Mompou

Variations sur un thème de Chopin

Daniil Trifonov, piano

Gioachino Rossini

Le barbier de Séville, Acte 1 : "Una Voce Poco Fa"

Elsa Dreisig, soprano

Orchestre National de Montpellier Occitanie

Michael Schønwandt, direction

Jules Massenet

Thais, Acte 2 : "Ah Je Suis Seule Dis Moi Que Je Suis"

Elsa Dreisig, soprano

Orchestre National de Montpellier Occitanie

Michael Schønwandt, direction

Georg Caspar Schürmann

Die getreue Alceste, Acte III : Aria a 2 "Fahr ewig wohl!" (Alceste, Admetus)

Hanna Zumsande, soprano (Alceste) ; Alon Haari, alto (Admetus)

Barockwerk Hamburg

Ira Hochman, direction

Georg Caspar Schürmann

Die getreue Alceste, Acte II : "Klagt mit Seuffzen, klagt mit Zähren" (Chorus of the mourners and mourning men)

Barockwerk Hamburg

Ira Hochman, direction

Antonio Vivaldi

Concerto pour mandoline en ré majeur R93 : I. Allegro giusto

Julien Martineau, mandoline

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

Domenico Caudioso

Concerto pour mandoline en sol majeur : II. Largo

Julien Martineau, mandoline

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, direction

Lars-Erik Larsson

Symphonie n° 3 Op. 34 en do mineur : 1. Allegro con brio

Helsingborg Symphony Orchestra

Andrew Manze, direction

Alma Mahler

Die Stille Stadt

Barbara Hannigan, soprano ; Reibert de Leeuw, piano

Alexander von Zemlinsky

Schlaf nur ein

Barbara Hannigan, soprano ; Reibert de Leeuw, piano

5/5

Samuel Barber

Sonate pour violoncelle et piano en ut mineur Op. 6 : II. Adagio - Presto

Avec Ralph Berkowitz, piano

William Walton

Concerto pour violoncelle et orchestre : I. Allegro moderato

Boston Symphony Orchestra

Charles Munch, direction

Miklos Rozsa

Thème et variations

Avec Jascha Heifetz, violon

Chamber Orchestra