Actualité du disque : Antheil, Chostakovitch, Chopin...

Programmation musicale

Joseph Haydn

Symphonie en Ut Maj HOB I : 60 : 4. Presto : il distratto

Combattimento Consort Amsterdam

Jan Willem de Vriend, direction

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle n°1 en Ut Maj HOB VIIb : 1 : 3. Finale. Allegro molto

Quirine Viersen, violoncelle

Combattimento Consort Amsterdam

Jan Willem de Vriend, direction

Jean Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 en Sol Maj BWV 1007 : 1 . Prélude

Quirine Viersen, violoncelle

George Antheil

Hot-time dance - pourorchestre

BBC Philharmonic

John Storgards, direction

George Antheil

Spectre oftherosewaltz - pourorchestre

BBC Philharmonic

John Storgards, direction

Dimitri Chostakovitch

Trio avec piano n°1 en ut min op 8 (poème)

DSCH – Shostakovitch Ensemble

Franz Liszt

Romanceoubliée S 132 - versionpourvioloncelle et piano

Sung-won Yang, Enrico Pace

Franz Liszt

Elégie n°2 S 131 - versionpourvioloncelle et piano

Sung-won Yang, violoncelle ; Enrico Pace, piano

Ludwig van Beethoven

Trio op 70 n° 2

Trio Owon

Ludwig van Beethoven

12 Irische Lieder WoO 154 : 12. He promisedme at parting - poursopranoténorviolonvioloncelle et piano

Lorna Anderson, soprano ; Jamie MacDougall, ténor

TrioVan Beethoven

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 133 : Ich freue mich in Dir (Choral)

La Petite Bande

Sigiswald Kujken, direction

Georg Philipp Telemann

Cantate TVWV 1 : 1200 : Neugebornes Menschenkind (Air) - poursopranochoeur 2 violonsalto et bassecontinue

Anna Gschwend, soprano

La Petite Bande

Sigiswald Kujken, direction

Alessandro Stradella

La Doriclea : Chepena non dà (Acte I Sc 8) Air de Celindo

Luca Cervoni, ténor

Il Pomo d’Oro

Andrea de Carlo, direction

Alessandro Stradella

La Doriclea :

Fortunato Celindo (Acte I Sc 13) Récitatif de CelindoDoriclea

Emoke Barath, soprano ; Luca Cervoni, ténor

Il Pomo d’Oro

Andrea de Carlo, direction

Veggiotrascorsal'ora (Acte I Sc 14) Récitatif de Lucinda GiraldoFidalbo

Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano ; Xavier Sabata, ténor ; Riccardo Novaro, baryton

Il Pomo d’Oro

Andrea de Carlo, direction

E unlaberintoiltuogranregno Amore (Acte I Sc 14) Duetto Lucinda Fidalbo

Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano ; Xavier Sabata, ténor

Il Pomo d’Oro

Andrea de Carlo, direction

10H30Portrait de la Semaine

5 – Barbara Hendriks

Blues

Negro spirituals

When the saints go marchin'in

Barbara Hendricks, soprano ; Ulf Johansson, piano ; Thomas Berqvist, batterie ; Arne Wilhelmsson, contrebasse

Geroge Gershwin

Porgy & Bess : Summertime

Cleveland Orchestra

Lorin Maazel, direction

Frederick Loewe

My Fair Lady - I Could Have Danced all Night

Philharmonia Orchestra

Lawrence Foster