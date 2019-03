9h/10h30 - L’actualité du disque classique

- L’actualité du disque classique 10h20 - Le quizz de France Musique

- Le quizz de France Musique 10h30 - Grands interprètes de la musique classique : Berlioz par Gardiner et Barenboim (5/5)

ELLES

Un nouvel événement musicalréalisé par la Cité de la Voix, le Pôle Voix du lab et Franche-Comté mission voix pour mettre à l’honneur les voix de femmes. Une occasion de découvrir des interprètes, compositrices et cheffes de chœur à Vézelay et en région durant tout le mois de mars !

du 8 au 10 mars Cité de la Voix, Vézelay

atelier, concerts, conférences, espace de consultation d’ouvrages…

Plus d’infos : http://www.lacitedelavoix.net/8-9-10-mars-a-vezelay/