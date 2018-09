Actualité du disque : Schreker, Vivaldi, Bernstein...

Programmation musicale

Frédéric Chopin

Ballade pour piano n°4 en fa mineur Op. 52

Leif Ove Andsnes, piano

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano n°4 en fa majeur Op. 15 n°1

Leif Ove Andsnes, piano

Johannes Brahms

Quintette à cordes n°2 en sol majeur Op. 111 : 3. Un poco allegretto - version pour orchestre à cordes

Amsterdam Sinfonietta

Candida Thompson, direction

Franz Schreker

Scherzo pour orchestre à cordes

Georgisches Kammerorchester Ingolstadt

Ruben Gazarian, direction

Antonio Vivaldi

Sonate n° 1 RV 47 en si bémol majeur : 4. Allegro

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Antonio Vivaldi

Sonate n° 1 RV 40 en mi mineur : 1. Largo - 2. Allegro - 3. Largo - 4. Allegro

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en Ut Maj RV 186 P 88 : 3. Allegro

Europa Galante

Fabio Biondi, direction

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en Fa Maj RV 288 : 1. Allegro ma poco - 2. Largo - 3. Allegro

Europa Galante

Fabio Biondi, direction

Walter Piston

Symphonie n° 6 : 4. Allegro energico

London Symphony Orchestra

Lance Friedel, direction

Stephen Albert (complétée par S. Currier)

Symphonie n° 2 : 2. Adagio

London Symphony Orchestra

Lance Friedel, direction

Leonard Bernstein

Prelude fugue & riffs : 1. Prelude pour clarinette et ensemble de jazz

Alesssandro Carbonare, clarinette

Orchestre de L'Académie Sainte-Cécile de Rome

Antonio Pappano, direction

Leonard Bernstein

Symphonie n°1 « Jeremiah » : 2. Profanation

Orchestre de L'Académie Sainte-Cécile de Rome

Antonio Pappano, direction

Stephen Foster (arr. et texte : Bruce Coughlin)

Jeannie with the light brown hair

Nadine Sierra, soprano

Royal Philharmonic Orchestra

Robert Spano, direction

Heitor Villa-Lobos (texte : Dora Vasconcellos)

Melodia Sentimentale

Nadine Sierra, soprano

Royal Philharmonic Orchestra

Robert Spano, direction