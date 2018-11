Actualité du disque : Chopin, Locke, Dvořák...

Programmation musicale

Antonin Dvořák

Trio pour piano et cordes n° 4 en mi mineur « Dumky », Op. 90 : V. Allegro

Lars Vogt, piano ; Christian Tetzlaff, violon, Tanja Tetzlaff, violoncelle

Antonin Dvořák

Trio pour piano et cordes n° 3 en fa mineur, Op. 65 : IV. Finale: Allegro con brio

Lars Vogt, piano ; Christian Tetzlaff, violon, Tanja Tetzlaff, violoncelle

Antonín Dvořák

Sérénade pour cordes en mi majeur, Op.22 : II. Tempo Di Valse

Orchestre d'Auvergne

Roberto Forés Veses, direction

Bohuslav Martinů

Sextuor à cordes H.224 : 1. Lento - Allegro poco moderato

Orchestre d'Auvergne

Roberto Forés Veses, direction

Frédéric Chopin

Mazurka en fa dièse mineur Op.6 n° 1

Bronislawa Kawalla, piano

Frédéric Chopin

Nocturne en si majeur Op. 9 n°3

Bronislawa Kawalla, piano

Matthew Locke

Suite n° 1 en do mineur "The flat Consort form y cousin Kemble"

Ensemble Phantasm

Owain Park

I wonder as I wander

Choir of Trinity College Cambridge

Stephen Layton, direction

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte en fa majeur Op. 10 n°5 : 3. Allegro

Vincent Lucas

Orchestre de Chambre de Toulouse

Gilles Colliard, direction

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps, Premier tableau "l' adoration de la terre" : 1. Introduction - 2. Augures printaniers - 3. Jeu du rapt - 4. Rondes printanières - 5. Jeu des cités rivales - 6. cortège du Sage - 7. L'adoration de la Terre - 8. Danse de la terre

Orchestre de la radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

5/5

Johannes Brahms

Danse hongroise n°8 en la mineur (Presto)

London Symphony Orchestra

Johan Halvorsen

Symphonie n°1 en do mineur : 4. Finale (Rondo)

Bergen Philharmonic Orchestrz

Kurt Atterberg

Suite n° 3, Op. 19 n° 1 : Prélude - Pantomim - Vision

Sara Troback Hesselink, violon ; Per Hogberg, alto

Gothenburg Symphony Orchestra