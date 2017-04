Actualité du disque : Mayerl, Mansurian, Distler...

Programmation musicale

, © CD ERATO

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Jean

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski

CD ERATO

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Jean : Chœur , récit, aria « es ist volbracht »

Lothar Odinius, ténor ; Christian Miller, basse ; Delphine Galou, alto

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski

CD ERATO

, © coffret WARNER

Georg Philipp Telemann

Ext coffret Warner Telemann The Collection

Concerto pour deux flûtes, violon, cordes et basse continue TWV 53:a1

Emmanuel Pahud et Jacques Zoon, flûte ; Klaus Stoll, basse

Berliner Barock Solisten

Direction : Rainer Kussmaul

coffret WARNER

Georg Philipp Telemann

Ext coffret Warner Telemann The Collection

Pimipinone

Uta Spreckelsen, Soegmund Nimsgern, ensemble Florilegium Musicum

Direction : Hans Ludwig Hirsch

coffret WARNER

Georg Philipp Telemann

Ext coffret Warner Telemann The Collection

Le jour du jugement dernier

Kurt Equiluz, ténor ; Max van Egmond, basse

Monteverdi Chor Hambourg

coffret WARNER

, © CD SOMM Recordings

Billy Mayerl

All of a twist, OdditiesWedding of an Ant, Ladbird Lullaby

Philip Martin, piano

CD SOMM Recordings

, © CD SOMM Recordings

Ralph Vaughan Williams

Suite de courtes pièces pour piano seul

Mark Bebbington, piano

CD SOMM Recordings

Ralph Vaughan Williams

Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis (arr. Vaughan Williams et Maurice Jacobson)

Mark Bebbington et Rebecca Omordia, piano

CD SOMM Recordings

, © CD ECM

Tigran Mansurian

Requiem (2011)

Rias Kammerchor, Münchener Kammerorchester

Direction : Alexander Liebreich

CD ECM

, © CD CARUS

Hugo Distler

Das ist je gewisslich wahr opus 12 n°8

Kammerchor Josquin des Préz

Direction : Ludwig Böhme

CD CARUS

3. Karajan / Œuvres sacrées

Brahms / Bruckner

Brahms

Ein deutsches Requiem

Version de 1964

Brahms

Ein deutsches Requiem

Version de 1983 avec Barbara Hendricks

Bruckner

Te Deum

Version 1976

Bruckner

Te Deum

Version de 1984