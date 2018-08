Actualité du disque : Poulenc, Fauré, Lopes-Graça..

PROGRAMMATION MUSICALE

Joseph Haydn

Concerto pourvioloncelle n°1 : final

Concerto pourvioloncelle n°2 : adagio

Alisa Weilerstein, violoncelle

Trondheim Soloists

Anton Dvorak

Trio pour piano n°3 en fa min op 65 B 130 : 2. Allegro grazioso

Mori Trio

Francis Poulenc

Sonate pourclarinette : final

Erwin Schulhoff

Hot-sonate poursaxophonealto et piano (trans. Slava Cernavca)

Slava Cernavca, clarinette ; Zoryana Tkachyk-Cernavca, piano

Gabriel Fauré

La bonnechansonop 61 :

2. Puisquel'aubegrandit - pourténorquatuor à cordes et piano

3. La luneblancheluitdanslesbois - pourténorquatuor à cordes et piano

Nicholas Phan, ténor ; Myra Huang, piano

Telegraph Quartet

Benjamin Britten

Lesilluminationsop 18 : 8. Beingbeauteous - pourténor et orchestre

Being Beauteous, ténor ; Nicholas Phan, piano

The Knights

Jean-FéryRebel

Lesplaisirschampêtres : Bourrée-Rigaudon-Bourrée - pourorchestre

La Petite Bande

Sigiswald Kujken, direction

Jean-Philippe Rameau

Daphnis et Eglé :

Menuets I et II – L’objetquirègne – Tambourin et II - Contredanse

Howard Crook, ténor

La Petite Bande

Sigiswald Kujken, direction

Gaspar Fernandes

Toquenassonajas - pourensemblevocal et instrumental

A Corte Musical

Rogério Gonçalves, direction

Anonymous

Bayle del Amor resussitado - pour ensemble vocal et instrumental

A Corte Musical

Fernando Lopes-Graça

4 novoscantos do Natal : 4. Vos sois Cristo - pour soprano mezzo-soprano ténor et piano

Susana Gaspar, soprano ; Catia Moreso, mezzo-soprano ; Fernando Guimaraes, ténor Nuno Vieira de Almeida, piano

Arnold Schoenberg

La nuittransfiguréeop 4 : Adagio - pourorchestre à cordes

Alisa Weilerstein, violoncelle

Trondheim Soloists



10H30 PORTRAIT DE LA SEMAINE

Yannick Nezet-Séguinet l'orchestre Philharmonique de Rotterdam

(Coffret DG + disques EMI et Bis)

3/5. Tchaïkovsky et Dvorak

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Symphonie n°6 en si min op 74 (Pathétique) : Finale

Anton Dvorak

Symphonie n°8 en Sol Maj op 88 B 163 : 1. Allegro con brio

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Romances

Avec Lisa Batiashvilij, violon ; Yannick Nezet Séguin, piano