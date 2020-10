Le dernier album du duo Amacord, spécialisé dans le piano à quatre mains : un programme féérique

Au programme également, Beethoven, en symphonie avec le Klangkollektiv wien, en trio avec 3 Gaede et en duo avec David Alonso et Hélène Tysman, ou encore Les Nuits dans les jardin d'Espagne de Manuel de Falla dans le dernier album de l'Orchestra of the Americas dirigé par Carlos Miguel Prieto.

Playliste En Pistes ! du 21 octobre 2020