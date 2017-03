Actualité du disque : Brahms, Lully, Fauré ...

Programmation musicale

Johannes Brahms

Symphonie n° 3 Poco

Allegretto

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Direction : Howard Griffiths

Johannes Brahms

Symphonie n° 4

Allegro giocoso

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Direction : Howard Griffiths

Joseph Haydn

Sonate Hob XVI:31 en si mineur : finale

Francesco Corti, clavecin

Joseph Haydn

Sonate Hob XVI:32 en mi majeur : 1er mvt

Francesco Corti, clavecin

Jean-Baptiste Lully

Armide

Entr'acte (instrumental)

Les Talens Lyriques

Direction : Christophe Rousset

Jean-Baptiste Lully

Armide

Acte V Scènes 4 et 5

Les Talens Lyriques

Direction : Christophe Rousset

Jean-Baptiste Lully

Persée (1770)

Acte III

Cyrille Dubois, ténor

Le concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Jean-Baptiste Lully

Persée (1770)

Acte I

Cyrille Dubois, Thomas Dolié, Chantal Santon-Jeffery, voix

Le concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Gabriel Fauré

Barcarolle op 106 n° 12

Paul Crossley, piano

Gabriel Fauré

Nocturne n° 2 op 33

Paul Crossley, piano

Gabriel Fauré

Romance sans parole n°3 opus 17

Christine Croshaw, piano

Gabriel Fauré

Barcarolle n°3 en sol bémol majeur opus 42

Christine Croshaw, piano

Franz Schubert

An die Musik D547

Litanei D343

Der Wanderer D493

Nacht und Traüme D827

avec Erik Werba (Litanei et An die Musik), Sebastian Peschko