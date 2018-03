Actualité du disque : Bach, Chopin, Bersa...

PROGRAMMATION MUSICALE

Blagoje Bersa

Na Zalu

Blagoje Bersa

Sonate pour piano n°2 en fa mineur opus 20

Gloria in excelsis Deo

Jean-Sébastien Bach

Messe en si

Jean-Sébastien Bach

Messe en si Quoniam tu solus sanctus Cum Sancto spiritu Neal Davies, basse

The Choeur of Trinity College Cambridge

Orchestra of the age of Enlightenment

Stephen Layton, direction

Jean-Sébastien Bach

Partita en la mineur BWV1013 : n°4 bourrée anglaise

Juliette Hurel, flûte traversière

Jean-Sébastien Bach

Suite n°2 en ré mineur BWV1067: 4 à 7e mvts

Juliette Hurel, Flûte traversière ; Mailys de Villoutreys, soprano

Ensemble les Surprises

Louis Noël Bestion de Camboulas, direction

Frédéric Chopin

Nocturne op 48 n° 1

Franz Schubert

Sonate D 960 Allegro ma non troppo

Camiel Boomsma, piano

Jaquemin de Senlèche

En ce gracieux tamps

Anonyme

El Cant de Sibilla

Ensemble Sollazzo

Domenico Bartolucci

Fuga

Luca Venturi, violon ; Angelo Cicillini, alto ; Ivo Scarponi, violoncelle

Domenico Bartolucci

Trio en A Rondo

Giacomo Scarpomi, violon ; Ivo Scarpomi, violoncelle ; Marco Venturi, piano

10H30PORTRAIT DE LA SEMAINE

en savoir plus événement Sortie 11 CDs : Christa Ludwig - The Complete Recitals

3 . Christa Ludwig / Coffret DG et Warner

Le Lied

Franz Schubert

Winterreise : Frülingstraum

Avec James Levine

Coffret DG (1986)

Franz Schubert

An die Musik / Die Forelle / Gretchen am Spinrade / Erlkönig

Avec Geoffrey Parsons

Coffret Warner (1965)

Robert Schumann

Frauenliebe und leben : An meinem Schwertzen

Avec Gerald Moore

Coffret Warner

Robert Schumann

Liederkreis : Mondnacht / Schöne Fremde

Avec Erik Werba

Coffret DG

ohannes Brahms

Zigeunerlieder : n°11

Avec Leonard Bernstein

Coffret Warner (jamais publié hors du japon)