Le Paradis perdu d'Anna Prohaska et Julius Drake

Louis Lewandowski compositeur

18 Liturgical Psalms : Wohl an, wohl an, preiset den Ewigen - pour solistes choeur mixte et orgue

Andor Izsak : chef d'orchestre, Zoltan Pad : chef d'orchestre, Choeur De La Radio Television Hongroise, Marton Levente Horvath : Orgue, Lucia Megyesi Schwartz : Mezzo-soprano, Rozsa Kiss : Soprano, Viola Thurnay : Contralto, Gabor Pivarcsi : Ténor, Szabolcs Hamori : Basse (voix)