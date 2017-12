Actualité du disque : Dvorak, Komitas, Rogowski...

Anton Dvorak Quintette à cordes en Mi bémol Maj op 97 B 180 : 1. Allegro non tanto - pour 2 violons 2 altos et violoncelle Quatuor Pavel Haas, Veronika Jaruskova ALBUM : Dvorak : Quintettes op 81 et 97 LABEL : SUPRAPHON OU SUPRAPHONET ANNÉE : 2017