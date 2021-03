"French Duets" ou les Duos pour pianos de Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc par Steven Osborne et Paul Lewis

Découvrons le compositeur et violoncelliste pragois W. Jeral, l'autrichien W. Kienzl dans son Trio pour piano. Ouvrons une page baroque avec le compositeur polonais Erben et son Magnificat, aux côtés de Bach et Haendel. Chostakovich, Beethoven et Mendelssohn seront aussi au programme romantique.

Playliste En Pistes! du 3 mars 2021