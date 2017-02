En pistes ! du mardi 7 février 2017

Programmation musicale

Eyvind Alnæs

Symphonie N°1 en ut mineur Op.7

Orchestre Philharmonique d'Oslo

Eivind Aadland, Direction

Réf. : Lawo LWC1112 (13 janvier 2017)

Eyvind Alnæs

Concerto pour piano en Ré Majeur O_p.2_7

Håvard Gimse, Piano

Orchestre Philharmonique d'Oslo

Eivind Aadland, Direction

Réf. : Lawo LWC1112 (13 janvier 2017)

Franz Schubert

Impromptu en mi bémol mineur D946N°1

Matteo Fossi, Piano

Ext. du disque Schubert. De l'unité au fragment

Réf. : Hortus (23 janvier 2017)

FranzSchubert

Sonate N°15 en Ut Majeur D 840, Reliquie (1861)

Matteo Fossi, Piano

Ext. du disque Schubert. De l'unité au fragment

Réf. : Hortus (23 janvier 2017)

FerdinandFischer

_Partita en ré mineu_r

Hubert Hoffmann, Luth

Ext. du disque Fischer. From Heaven on Earth

Réf. : Challenge Classics CC72740 (4 nov. 2016)

FerdinandFischer

Partita en Do Majeur, Chacone

Hubert Hoffmann, Luth

Ext. du disque Fischer. From Heaven on Earth

Réf. : Challenge Classics CC72740 (4 nov. 2016)

Giachesde Wert

Gaudete in Domino

Stile Antico

Ext. du disque Giaches de Wert: Divine Theatre

Réf. : Harmonia Mundi HMM.807620 (27 janvier 2017)

Giaches de Wert

_Quiescat vo_x tua

Stile Antico

Ext. du disque Giaches de Wert. Divine Theatre

Réf. : Harmonia Mundi HMM.807620 (27 janvier 2017)

Kenneth Hesketh

3 Japanese Miniatures

Clare Hammond, Piano

Ext. du disque Kenneth Hesketh. Horae (pro clara)

Réf. : BIS 2193 (27 mai 2016)

Kenneth Hesketh

Horae (proclara)

Clare Hammond, Piano

Ext. du disque Kenneth Hesketh. Horae (pro clara)

Réf. : BIS 2193 (27 mai 2016)

Ernest Bloch

Suite N°1 pour violoncelle _seu_l

Natalie Clein, Violoncelle

Ext. du disque Bloch, Ligeti & Dallapiccola. Suites pour violoncelle

Réf. : Hypérion CDA68155 (27 janvier 2017)

György Ligeti

_Sonate pour violoncell_e

Natalie Clein, Violoncelle

Ext. du disque Bloch, Ligeti & Dallapiccola. Suites pour violoncelle

Réf. : Hypérion CDA68155 (27 janvier 2017)

Le Portrait de la semaine Theo Adam / Wagner

Richard Strauss

Was einem Cavalier nit all's passieren kann, Ext. de Der Rosenkavalier Op.59 TrV 227

Théo Adam, Basse

Staatskapelle de Dresde

Otmar Suitner, Direction

Ext. du coffret Theo Adam-Edition 90.Geburtstag

Réf. : Berlin Classics (22 juillet 2016)

Richard Strauss

Aus einem jungen Mund gehenharte Worte, Ext. de Die Frau ohne Schatten Op.65 Tr 234 (1919)

Théo Adam, Basse

Staatskapelle de Dresde

Otmar Suitner, Direction

Ext. du coffret Theo Adam-Edition 90.Geburtstag

Réf. : Berlin Classics (22 juillet 2016)