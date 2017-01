Actualité du disque : Philip Glass et son univers

Programmation musicale

♫ Philip Glass

Etude n° 9 pour piano

Vikingur Olafsson, piano

♫ Philip Glass

Etude n° 6

Vikingur Olafsson, piano

♫ Philip Glass

Concerto : Premier mouvement / Noire = 104 - arrangement pour saxophone soprano et orchestre

Amy Dickson, saxophone soprano

Royal Philharmonic orchestra

Direction : Mikel Toms

♫ Philip Glass / Ravi Shankar

Ragas in Minor Scale

Ashit Desai - Michael Riesman

(Extrait coffret Glass, The Complete Sony Recordings)

♫ Philip Glass

Naqoyqatsi : Massman

Yo-Yo Ma, violoncelle

Members of the Philip Glass ensemble

Direction : Michael Riesman

(Extrait coffret Glass, The Complete Sony Recordings)

♫ Philip Glass

Dance n° 3 pour voix orgue électronique claviers 2 saxophones sopranos et saxophone alto

Iris Hiskey, voix

Jon Gibson et Jack Kripl, saxophone soprano

Michael Riesman, claviers

Richard Peck, saxophone alto

Philip Glass, orgue

(Extrait coffret Glass, The Complete Sony Recordings)

♫ Philip Glass

Einstein on the Beach : Knee play 2 (Acte II) Violon et diction

Sheryl Sutton

(Extrait coffret Glass, The Complete Sony Recordings)

♫ Philip Glass/Suzanne Vega

Freezing

Linda Ronstadt, voix

Kronos Quartet

L'Univers de Philip Glass

♫ Franz Schubert

Trio en Si bémol Maj op 99 D 898 : Allegro moderato

Andreas Staier, pianoforte

Daniel Sepec, violon baroque

Roel Dieltiens, violoncelle

♫ Darius Mihaud

Sonate pour alto et piano n°1 op 240 : Entrée / Française / Air / Final / Champêtre / Dramatique / Rude

Mauro Tortorelli, alto

Angela Meluso, piano

2. Haendel (coffret 9 disques chez Warner)

Saul

Anthony Rolf Johnson

Concentus Musicus Wien

Direction : Nikolhaus Harnoncourt

Messie : 3e partie

Concentus Musicus Wien

Direction : Nikolhaus Harnoncourt