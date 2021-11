Jeanine De Bique met à l'honneur les airs baroques avec Mirrors

La cantatrice Jeanine De Bique et son premier album consacré aux femmes et aux airs baroques, Mozart et Haydn interprétés par le Quatuor Quiroga et la bohème de Charles Aznavour reprise par Andrien La Marca et Danae Dörken. Beau programme pour clôturer ce mois de novembre !

Playlist En Pistes du 30 novembre 2021, © En pistes !