Nouveau volume de l'intégrale pour violoncelle et piano de Beethoven par Yo-Yo Ma et Emanuel Ax

L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et Jean-Jacques Kantorow commémorent le centenaire de la mort de Saint-Saëns avec les deux premières symphonies; l'année 1942 en musique avec les sonates de Prokofiev, Copland et Poulenc; le second volume de la musique pour piano de Friedrich Gernsheim...

Playlist En Pistes du 29 juin 2021