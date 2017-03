Actualité du disque : Telemann, Martinu, Fazil Say ...

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n° 21

Andante

Jean-Claude Pennetier, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Christoph Poppen

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n° 24 en do mineur

Allegretto

Jean-Claude Pennetier, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Christoph Poppen

Georg Philipp Telemann

Ach, so lass von mir dich finden TVWV 1:1657a

GSO Consort

Direction : Gudrun Sidonie Otto

Georg Philipp Telemann

Am dritten Heiligen Weihnachtsfeiertage TVWV 1:79a

GSO Consort

Direction : Gudrun Sidonie Otto

Georg Philipp Telemann

Fantaisie n° 1 en la majeur

François Lazarevitch, flûte traversière

Georg Philipp Telemann

Fantaisie n° 5

François Lazarevitch, flûte traversière

Bohuslav Martinu

Romance of the dandelions (romance des pissenlits)

Pavla Vykopalova, Martin Slavic

Prague Philharmonic choir

Direction : Lukas Vasilek

Leos Janacek

Pohadka

Fazil Say, piano

Nicolas Altstaedt, violoncelle

Fazil Say

Four Cities : Hopa

Fazil Say, piano

Nicolas Altstaedt, violoncelle

Giacomo Puccini

Suor Angelica : Senza Mama

Krassimira Stoyanova, soprano

Orchestre de la radio de Munich

Direction : Pavel Baleff

Francesco Cilea

Adriana Lecouvreur : Un coffenato ?

Krassimira Stoyanova, soprano

Russi Nikoff, baryton

Orchestre de la radio de Munich

Direction : Pavel Baleff

Dimitri Chostakovitch

Sonate pour violoncelle en ré majeur opus 40

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Dimitri Chostakovitch, piano

Dimitri Chostakovitch

Concerto n°2 opus 126

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Orchestre symphonique de l'état d'URSS

Direction : Evgueni Svetlanov

(création en présence du compositeur)

Dimitri Kabalevsky

Sonate pour violoncelle en sib opus 71

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Dimitri Kabalevsky, piano

Benjamin Britten

Symphonie pour violoncelle et orchestre

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Orchestre philharmonique de Moscou

Direction : Benjamin Britten