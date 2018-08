Actualité du disque : Vivaldi, Chopin, Schumann...

PROGRAMMATION MUSICALE

Joseph Haydn

Sonate n° 58 - Rondo Presto

Sonate n° 8 - Allegro

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Antonio Vivaldi

In turbatomareirato RV 627 : 1. In turbatomareirato (Air)

Psaume 126 : Nisi Dominus RV 608 : 4. Cum dederit

pourmezzo-sopranocordes et bassecontinue

Vivica Genaux, soprano

Bach Consort Wien

Rubén Dubrovsky, direction

Giuseppe Giuliano

Concerto pour mandoline en Si bémol Maj : Maestoso – Lento non Troppo – Allegro

Juan Carlos Munez, mandoline

Artemandoline

Jean Sibelius

Symphonie n°2 en RéMajop 43 : 1. Allegretto

Gürzenich ochester Köln

Dmitrij Kitajenko, direction

Frederic Chopin – Ingmar Bergman, musicfromthefilms

Mazurka pour piano n°13 en la min op 17 n°4 Roland Pöntinen, piano

Robert Schumann

Quintette en Mi bémol Maj op 44 : 2. Un poco largamente in modo d'unamarcia - pour piano et quatuor à cordes

Roland Pontinen, piano

Stenhammar Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°17 en Sol Maj K 453 : 3. Allegretto

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour piano n°1 en ut min op 35 : 1. Allegro moderato

Evgeni Bozhanov, piano

Orchestre de chambre de l'orchestre de la radio bavaroise

Radoslaw Szulc, direction

Frederic Chopin

Valse en lab majeuropus 42

Evgeni Bozhanov, piano

10H30 Portrait de la Semaine

Yannick Nezet-Séguinet l'orchestre Philharmonique de Rotterdam

(Coffret DG + disques EMI et Bis)

2 / 5. Mahler et Bruckner

Gustav Mahler

Symphonie n°10 en Fa dièse Maj : 3. Purgatorio

Anton Bruckner

Symphonie n°8 en ut min WAB 108 : Scherzo. Allegro moderato

Aaron Copland

Concerto : Rather fast - pour clarinette harpe piano et orchestre à cordes

Avec Andreas Ottensamer, clarinette