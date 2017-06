Actualité du disque : Telemann, Honegger, Chopin

Programmation musicale

Georg Philipp Telemann

WassermusikZefiro

Direction : Alfredo Bernardini

Georg Friederich Haendel

Water MusikZefiro

Direction : Alfredo Bernardini

Henri-Jacques de Croes

Sonate n°6 opus 4 en ré

Collegium Instrumentale Brugense

Direction : Patrick Peire

Henri-Jacques de Croes

Quam terribilia sunt judicia tua

Bettina Pahn, Peter Harvey

Cappela Brugensis

Collegium Instrumentale Brugense

Direction : Patrick Peire

Manuel Maria Ponce

Cubana

Alvaro Cendoya, piano

Manuel Maria Ponce

Rapsodia Cubana I

Alvaro Cendoya, piano

Isaac Albeniz

Asturias

Elsa Grether, violon

Arthur Honegger

Sonate pour violon seul en ré mineur H143

Elsa Grether, violon

Stevie Wishart

Iste Confessor

Chor of Gonville et Caius College

Direction : Geoffrey Webber

Bill Taylor

Crux Fidelis

Chor of Gonville et Caius College

Direction : Geoffrey Webber

Roland de Lassus

Adoramus te christe

The Choir of Girton Cambridge

Historic Brass of the Guildhall London

Direction : Gareth Wilson

Roland de Lassus

Requiem aeternam

The Choir of Girton Cambridge

Historic Brass of the Guildhall London

Direction : Gareth Wilson

Frédéric Chopin

Ballade n°3 opus 47

Seong-Jin Cho, piano

2/5 - Richard Stoltzman

Brahms -Weber

Johannes Brahms

Sonate op 120 n°1

Allegro

Avec Richard Goode

Johannes Brahms

Quintette avec Clarinette

Cleveland Quartet

Weber

Grand Duo concertant

Allegro con fuoco

Avec Emmanuel Ax