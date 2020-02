Le label Eloquence fait paraître les premiers enregistrements Schubert du pianiste Jörg Demus disparu en 2019

Joseph Bodin De Boismortier compositeur

Concerto à 5 pour flûte en mi min op 37 n°6 : 1. Allegro

Romeo Ciuffa : chef d'orchestre, Cappella Musicale Enrico Stuart, Chiara Strabioli : Flûte, Carolina Pace : Flûte à bec, Romeo Ciuffa : Flûte, Flûte à bec