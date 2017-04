Actualité du disque : Korngold, Glass, Strauss

Programmation musicale

Edouard Grieg

Fugue EG 114

Meccore String Quartet

Edouard Grieg

Quatuor à cordes n° 2 EG 117

Meccore String Quartet

Edouard Grieg

Ein Traum

Hugo Wolf

Verschwiegene Liebe

Richard Strauss

Allerseelen opus 10/8

Franz Schubert

Nachtstück D672

Benjamin Appl, James Baillieu

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon

RomanceIlya Gringolts, vionlon

Copenhagen Phil

John Adams

Concerto pour violon

ToccareIlya Gringolts, violon

Copenhagen Phil

Philip Glass

Aguas da Amazonia : Tiquiê River / Japura River

Leipzig Radio Symphony Orchestra

Direction : Kristian Järvi

Philip Glass

Aguas da Amazonia : Xingu River

Leipzig Radio Symphony Orchestra

Direction : Kristian Järvi

Morton Feldman

Patterns in a chromatic field

Part 4

Rohan de Saram, violoncelle ; Marianne Schroeder, piano

George Gershwin

Two Waltzes in C

Maurizio Zaccaria, piano

George Gershwin

3 Préludes

Maurizio Zaccaria, piano

Les 175 ans de l’Orchestre Philharmonique de New York

2. Dmitri Mitropoulos

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°10 en mi mineur opus 93

Peter Illich Tchaïkovsky

Suite n°1 en ré mineur opups 43 : Gavotte

Arnold Schoenberg

Erwartung opus 17 : Scène 3

Dorothy Dow,

Henry Rabaud

La Procession Nocturne opus 6