L'Ensemble Les Surprises recrée "Issé", opéra d'André Cardinal Destouches

Lars Vogt continue sa série d'enregistrements de concertos avec le Royal Northern Sinfonia avec le Concerto pour piano n° 1 de Brahms, Lina Tur Bonet et Dani Espasa rectifient le cours de l'histoire et font se rencontrer Bach et Handel, John Wilson et le BBC Philharmonic interprètent Eric Coates

Rediffusion - Playlist En pistes du 12 novembre 2019