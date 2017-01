En pistes ! Mozart, Tartini, Bax, Esther Hopp, King's Consort...

, © CLAVES

♫ Mozart

Sonate pour piano et violon mi min K 304

Esther Hoppe, piano ; Aladsair Beatson, piano

♫ Poulenc

Sonate pour violon et piano

Esther Hoppe, violon ; Aladsair Beatson,piano

, © SOLO MUSICA

♫ Poulenc

Sextuor pour vent et piano

Ensemble d’Harmonie de la Staaskapelle de Dresde & Margarita Höhenrieder, direction

♫ Ludwige Thuille

Sextuor pour piano et quintette à vent

Ensemble d’harmonie de la Staaskapelle de Dresde & Margarita Höhenrieder, direction

, © NEOS

♫ Guiseppe Tartini

Sonate en sol, Didon abandonnée (arr/ Gilead Mishory)

Gilead Mishory, piano

♫ Gilead Mishory

A Enée

Délire

Gilead Mishory, piano

, © HYPERION

♫ Arnold Bax

I sing of a maiden that is makeless

The Choir of Westminster Abbey

Direction : James O'Donnell

, © VIVAT

♫ Stanford

Justorum animae

Choir of the king’s consort / Robert King

♫ John Tavener

Song for Athene
Choir of the king's consort / Robert King

Yvonne Lefébure

, © DISQUES FY & DU SOLEIL

Les Français modernes

♫ Maurice Emmanuel

Sonatine n° 4 opus 20

♫ Henri Rabaud

Concerto pour piano et orchestre Andante et final

Orchestre Philharmonique

Direcion : Manuel Rosenthal