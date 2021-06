Introspection, un premier album en solo au piano pour Yannick Nézet-Séguin

Romances, Ballades et Duos de Schumann pour voix et piano ; un programme de transcriptions pour flûte à bec et luth d'œuvres de Jean-Sébastien Bach ; Adrien Mabire et la Guilde des Mercenaires rendent gloire à Venise avec la musique de Giovanni Gabrieli, Claudio Merulo, Giossefo Guami...

Playlist En Pistes du 22 juin 2021