Actualité du disque : Scheidemann, Liszt, Debussy...

Programmation musicale

Franz Liszt

Marche hongroise, S 363 n° 4

Orchester Wiener Akademie

Martin Haselböck, direction

Franz Liszt

Rhapsodie hongroise n° 3 en si bémol mineur, S 244/3

Orchester Wiener Akademie

Martin Haselböck, direction

Claude Debussy

L'isle joyeuse L 109

Nikolai Lugansky, piano

Claude Debussy

Estampes L 108 : 3. Jardins sous la pluie

Nikolai Lugansky, piano

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Souvenir d'un lieu cher Op. 42 : 3. Mélodie en mi bémol majeur

Harriet Mackenzie, violon ; Christina Lawrie, piano

Edvard Grieg

Sonate n° 3 en ut mineur Op. 45 : 1. Allegro molto ed appassionato

Harriet Mackenzie, violon ; Christina Lawrie, piano

Georg Friedrich Haendel

Gulio Cesare : Son nata a lagrimar

La Lira di Orfeo

Luca Giardini, direction

Francesco Geminiani

Concerto grosso en ré mineur Op. 7 H 116 : 4. Allegro

Café Zimmermann

Heinrich Scheidemann

Prélude en sol

Yoann Moulin, clavecin

Samuel Scheidt

Cantilena Anglica Fortunae

Yoann Moulin, clavecin

Richard Strauss

Festmarsch en ut majeur TrV 157

Staatskapelle Weimar

Kirill Kababits, direction

Richard Strauss

Macbeth Op. 23 TrV 163

Staatskapelle Weimar

Kirill Kababits, direction

2/5 Brahms

Johannes Brahms

Sonate n° 2 en fa majeur Op. 99 : 4. Allegro molto

Avec Ralph Berkowitz, piano

Johannes Brahms

Double concerto pour violon et violoncelle en la mineur Op. 102 : 1. Allegro

Avec Nathan Milstein, violon

The Robin Hood Dezll Orchestra of Philhardelphia

Fritz Reiner, direction

Johannes Brahms

Quintette à cordes n°2 en sol majeur Op. 111 : 2. Adagio

Avec Jascha Heifetz & Israël Baker, violons ; Paul Rosenthal & Milton Thomas, altos