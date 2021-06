Intégrale des Nocturnes de Chopin sur un piano Pleyel de 1836

L'Orchestre Symphonique de Flandre et sa cheffe Kristiina Poska se lancent dans un intégrale des symphonies de Beethoven; des sonates pour violon et piano de Brahms, Respighi, Dohnanyi et Szymanowski par le duo Moraly-David; les opéras baroques d'Agostino Steffani et les ballets de Tchaïkovski...

Playlist En Pistes du 15 juin 2021