Deux chefs-d’œuvre du compositeur polonais Mieczysław Karłowicz par le Royal Philharmonic Orchestra

Au menu : François Joubert-Caillet et L'Achéron poursuivent leur intégrale des cinq Livres de Pièces de Viole de Marin Marais, Ian Page et The Mozartists interprètent le tout premier opéra de Mozart, Alexander Melnikov livre le deuxième volume de son intégrale des sonates de Prokofiev...

Rediffusion - Playlist En pistes du 04 novembre 2019