Actualité du disque : Bruch, Cras, O’Carolan

Robert Schumann

- Du bist eine Blume (Myrthen)

- Gedichte und requiem (n° 4-5-6)

Matthias Goerne, baryton

Markus Hinterhäuser, piano

[Harmonia Mundi 2243DI]

Max Bruch

- Octuor à cordes en si bémol majeur : final

- Quintette à cordes en mi bémol majeur : 2 premiers mouvements

The Nash Ensemble

[Hypérion CDA 68168]

Francis Poulenc

Concerto en ré mineur pour deux pianos : finale

Colin McPhee

Tabuh-Tabuhan toccata pour 2 pianos et orchestre

GrauSchumacher Piano Duo

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Brad Lubman, direction

[Néos Music NEOS21703]

Jean Cras

Danza Scherzosa : extrait des 4 danses

2 Impromptus

Jean-Pierre Ferey, piano

[Skarbo DSK1153]

Richard Strauss

Une vie de Héros opus 40

Münchner Philharmoniker

Valery Gergiev, direction

[Munchner Philharmoniker]

Raphaël Geminiani

The Broom of Cowdenknowes Grave / Bonny Christy - pour alto et basse continue

Turlough O’Carolan

When she cam ben she Bobed

James Oswald

Steer her up and had her gaun’

Les basses réunies

Bruno Cocset, alto

[Alpha276]

PORTRAIT DE LA SEMAINE

Herbert von Karajan

Œuvres sacrées

Joseph Haydn

La Création

Avec Gundula Janowitz soprano (Gabriel) - (version Salzbourg 1965),

Chœur de la société des amis de la musique de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert von Karajan, direction

[DGG 474955-2]

Joseph Haydn

La Création

Walter Berry, basse (Raphaël) - (version 1969)

Chœur de la société des amis de la musique de Vienne

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert von Karajan, direction

[DGG 449761-2]

Joseph Haydn

La création

José Van Dam, baryton-basse (Raphaël)

Edith Mathis, soprano (Gabriel)

Chœur de la société des amis de la musique de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Herbert von Karajan, direction

[DGG 410 718-2] Année : 1982