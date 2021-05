Rudolf Lutz revient sur les traces de 3 cantates de Bach, composées à Leipizg...

Au programme ce matin : Alfredo Perl dans le Concerto de Liszt ; la 7e Symphonie de Beethoven par Teodor Currentzis ; les espagnoles Sainz de la Maza et De Falla ; les Sonates de Giovanni Battista Riccio ; Lauda Ierusalem de Rigatti, mais aussi Bach, Cécile Chaminade sans oublier Arthur Grumiaux.

9h-10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour

à réécouter émission Le Disque classique du jour Bach, Kantaten n°34 par Rudolf Lutz

Rudolf Lutz est né en 1951, il est organiste, claveciniste, chef d'orchestre et compositeur. Il a étudié à la Haute École d'art de Zurich et à l'Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne. À 22 ans, il est organiste à l'Église évangélique St-Laurent de Saint-Gall en suisse. Lutz enseigne également l'improvisation à la Schola Cantorum de Bâle. En 2006, Lutz est nommé directeur artistique de la J. S. Bach-Stiftung, fondation engagée dans les représentations et d'enregistrements d'œuvres vocales complètes de J.S. Bach. La Fondation est constituée d'un chœur et d'un orchestre (Schola Seconda Pratica) accompagnée de solistes internationaux spécialisés dans le répertoire de Bach.

Distribution : Choir Of The J.S. Bach Foundation ; Orchestra Of The J.S. Bach Foundation ; Rudolf Lutz, direction

Disque paru le 19 mars 2021, sous le LabelJ.S. Bach-stiftung, Outhere

10h20 - Le disque à gagner

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Arthur Grumiaux