Actualité du disque : Kabalevski, Parry, Brorson...

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°30 en mi majeur Op. 109 : 1. Vivace ma non troppo

Alexandre Tharaud, piano

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°32 en ut mineur Op. 111 : 1. Maestoso

Alexandre Tharaud, piano

Dimitri Kabalevski

Colas Breugnon Op. 24a : 1. Ouverture

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Kerl Heinz Steffens, direction

Dimitri Kabalevski

Concerto pour violon en ut majeur Op. 48 : 3. Vivace giocoso

Yury Revich, violon

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Kerl Heinz Steffens, direction

Dimitri Kabalevski

Vesna Op. 65 - pour orchestre

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Kerl Heinz Steffens, direction

Hans Adolph Brorson

Vor Jesus kand ey noget herberg finde

Beate Mordal, soprano

Phemius consort

Charles Dieupart

Suite n°2 en ré majeur : 1. Ouverture

Phemius consort

Johann Anastasius Freylinghausen

Op! thi dagen nu frembryder

Jakob Bloch Jespersen, baryton-basse

Phemius consort

Charles Dieupart

Suite n°2 en ré majeur : 6. Passepied

Phemius consort

Jean-Sebastien Bach

Sonate pour violon et basse continue n°6 en sol majeur BWV 1019 : 5. Allegro Jonas Zschenderlein, violon ; Alexander von Heissen, clavecin

Johann Paul von Westhoff

Sonate pour violon et basse continue n°2 en la mineur : 3. Imitazione del liuto - 4. Aria grave - 5. Finale

Jonas Zschenderlein, violon ; Alexander von Heissen, clavecin

Hubert Parry

Suite moderne pour orchestre : 3. Romanza. Lento

BBC National Orchestra of Wales

Rumon Gamba, direction

Hubert Parry

Proserpine - pour choeur de femmes et orchestre

Ladies of BBC National Chorus of Wales

BBC National Orchestra of Wales

Rumon Gamba, direction

Benjamin Britten

3 Divertimenti : 2. Valse

Quatuor Ludwig

Hugo Wolf

Sérénade italienne en sol majeur

Quatuor Ludwig

Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en ré majeur Op. 102 n°2 : 3. Allegro

Avec Ralph Berkowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Trio avec piano n° 6 en mi bémol majeur, Op. 70 n° 2 : 1. Poco sostenuto

Avec Jascha Heifetz, violon et Leonard Pennario, piano

Ludwig van Beethoven

12 Variations pour violoncelle et piano en sol majeur WoO 45 Avec Lukas Foss, piano