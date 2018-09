Actualité du disque : Saint-Saëns, Cras, Helstroffer ...

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°5 en fa majeur Op. 103 (L’Égyptien) : 3. Molto allegro

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine, direction

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°2 en sol mineur Op. 22 : 1. Andante sostenuto

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine, direction

Camille Saint-Saëns

6 études pour piano op 52 : 2. Etude pour l'indépendance des doigts

Bertrand Chamayou, piano

Mikhaïl Glinka

Trio Pathétique en ré mineur : 2. Scherzo Vivacissimo

Sarah Watts, clarinette ; Laurence Perkins, basson ; Martin Roscoe, piano

Richard Strauss

Duo Concertino

Sarah Watts, clarinette ; Laurence Perkins, basson

Royal Scottish National Orchestra

Sian Edwards, direction

Pelham Humfrey

Psaume 21 : The King shall rejoice

Oxford Consort of Voices

Instruments of Time & Truth

Edward Higginbottom, direction

Alessandro Piccinini

Corrente VI sopra l’alemana

Bruno Helstroffer, théorbe

Johann Hieronymus Kapsberger

Dans la chambre de mon théorbe

Jean-Luc Debattice, récitant ; Bruno Helstroffer, théorbe

Bruno Helstroffer

Clan

Bruno Helstroffer, théorbe

Jean Cras

Quintet

Jean-Pierre Ferey, piano

Quatuor sine qua non

Claude Debussy

Reflets dans l’eau

Severin von Eckardstein, piano

Gabriel Dupont

Houles

Severin von Eckardstein, piano

1/5 Victor Desarzens et Armin Jordan

Joseph Haydn

Symphonie en sol majeur HOB I:54 : 3. Menuet et Trio

Victor Desarzens, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°23 en la majeur K 488 : 2. Adagio

Samson François, piano

Victor Desarzens, direction

Joseph Haydn

Symphonie en mi bémol Maj HOB I:22 (Le Philosophe) : 4. Presto

Armin Jordan, direction

Joseph Haydn

Cantate HOB XXIVa:10 : Berenice che fai

Felicity Lott, soprano

Armin Jordan, direction