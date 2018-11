Actualité du disque : Arcadelt, Bernstein, Desprez...

Programmation musicale

Leonard Bernstein

Mambo (West Side Story)

Orchestre symphonique de l'État de São Paulo

Marin Alsop, direction

Leonard Bernstein

Slava ! A politicaloverture

Orchestre symphonique de l'État de São Paulo

Marin Alsop, direction

Leonard Bernstein

A Bernstein Birthday Bouquet: For Lenny (LB.AM.LB.M.W.D.IS.LB)

Orchestre symphonique de l'État de São Paulo

Marin Alsop, direction

Leonard Bernstein

A Bernstein Birthday Bouquet: For Lenny, with Love and Candor

Orchestre symphonique de l'État de São Paulo

Marin Alsop, direction

Leonard Bernstein

A Bernstein Birthday Bouquet: For Lenny's Birthday

Orchestre symphonique de l'État de São Paulo

Marin Alsop, direction

Sergueï Rachmaninov

Moments musicaux op 16 : n° 4

Jean-Philippe Collard, piano

Sergueï Rachmaninov

Moment musicauxop 16 : n° 1

Jean-Philippe Collard, piano

Joseph Haydn

Quatuor op. 77/1 en solmajeur : 1. Allegro

Consone Quartet

Felix Mendelssohn

4 pièces pour quatuor à cordes op. 81 : 3. Capriccio - Andante con moto

Consone Quartet

Felix Mendelssohn

Symphonie n°5 op. 107 : 6. Allegro un poco agitato "Stricke des Todes hatten uns umfangen"

London Symphony Orchestra

John Eliot Gardiner, direction

Jean-Sebastien Bach

Sonate n° 2 en la mineur, BWV 1003 : 4. Allegro

Gottfried von der Goltz, violon

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en do mineur op. 6 n° 3 : 1. Largo - 2. Allegro - 3. Grave - 4. Vivace - 5. Allegro

Freiburger Barockorchester

Gottfried von der Goltz

Josquin Desprez

Nymphes des bois - Requiem æternam Cappella Amsterdam

Daniel Reuss, direction

Josquin Desprez

In principio erat Verbum : 2. Fuit homo missus a Deo Cappella Amsterdam

Daniel Reuss, direction

Josquin Desprez

Messe Fortuna desperate

Ensembles vocaux Biscantor et Métamoprhoses

Juliette de Massy, direction

Jacques Arcadelt

Les yeux qui me sçeurent prendre

Doulce Mémoire

Denis Raison Dadre, direction

Jacques Arcadelt

Il bianco e dolce cigno Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia Alarcon, direction

1/5 Liszt

Franz Liszt

2 études d'exécution transcendante, S. 139 : 1. Prélude (Presto)

Franz Liszt

12 études d'exécution transcendante, S. 139 : 10. Allegro agitato motlo

Richard Wagner (Trans. Franz Liszt)

La mort d'Isolde, S. 447

Ignacy Paderewski

Concerto pour piano en la min op. 17 : 3. Finale

Orchestre symphonique de la radio polonaise

Jacek Kasprzyk, direction

Ludwig van Beethoven

6 bagatelles, op. 126 : n° 6 en mi bémol majeur