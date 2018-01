Actualité du disque : Beethoven, Bartok, Mehul...

PROGRAMMATION MUSICALE

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 2

Scherzo

Gewandhausorchester Leipzig

Direction : Herbert Blomstedt

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6

Gewandhausorchester Leipzig

Direction : Herbert Blomstedt

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 : scherzo

Solistes européens, Luxembourg

Direction : Christoph König

Etienne Ncolas Mehul

Symphonie n°1 en sol mineur : deux premiers mouvements

Solistes européens, Luxembourg

Direction : Christoph König

Castelnuovo-Tedesco

Le Danze del Re David

Allegro

Mark Bebbington

Castelnuovo-Tedesco

I Naviganti

Mark Bebbington

Castelnuovo-Tedesco

Sonatine zoologique opus 187 : Libelulle

Alfonso Soldano

Anonymous

Verleih uns Frieden

Utopia et Inalto

Josquin Desprez

Christ Lag in todesbanden

Utopia et Inalto

Hildergard von Bingen

Ave Maria

Tiburtina Ensemble

10H30 PORTRAIT DE LA SEMAINE

4 . Paavo Järvi et l'orchestre symphonique de Cincinnati (NCA)

les hongrois et les tchèques

Bela Bartok

Concerto pour orchestre : intermezzo

Bohuslav Martinu

Symphonie n°2 : deux derniers mouvements

Anton Dvorak

Symphonie n°9 “Nouveau monde” : final