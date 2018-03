Actualité du disque : Telemann, Renié, Benett...

PROGRAMMATION MUSICALE

Nicolo Paganini

Perpetuela

Nicolo Paganini

Concerto n°2 opus 7 “La campanella”

Salvatore Accardo, violon

Orchestre Philharmonique de Londres

Charles Dutoit, direction

Elgar/Evans

Pomp and Circumstance March n°2

London Symphonic concert Band

Tom Higgins, direction

Elgar/Higgins

So many true princesses who have gone (queen Alexandra Memorial Ode)

The Joyful Company of singers

London Symphonic concert Band

Tom Higgins, direction

William Sterndale Bennett

Concerto pour piano n°1 opus 1 : final

William Sterndale Bennett

Concerto pour piano n°3 opus 9 : fantaisie (mvtlent)

BBC Symphony scottish orchestra

Howard Shelley, direction et piano

Georg Philipp Telemann

Ist Gitt versöhnt und unser Freund TWV 1:946

Klaus Mertens, basse

Hannoversche Hofkapelle

Ulrich Stötzel, direction

Georg Philipp Telemann

Du Tochter Zion, freue dich Sehr TWV 1:407

Miriam Feuersinger, soprano

Hannoversche Hofkapelle

Ulrich Stötzel, direction et piano

Henriette Renié

Trio pour violon, violoncelle et piano : scherzo

Henriette Renié

Sonate pour violoncelle et piano : 1er mvt

Trio Nuori

Jean Gilles

Requiem : Post-Communio

La Chapelle Royale

Philippe Herreweghe, direction

Johannes Brahms

Ein Deutsches Requiem

Christiane Oelze, soprano

Collegium vocal de Gand, Orchestre des Champs Elysées

Philippe Herreweghe, direction

10H30PORTRAIT DE LA SEMAINE

, © Bill O'Leary/The Washington Post via Getty Images

4 / Léon Fleisher / Coffret Milestones of a piano legend

Pour la main gauche

Camille Saint Saëns

Etude pour la main gauche n°1

Enrich Wolfgang Korngold

Suite pour deux violons, violoncelle et piano main gauche : final

Avec Joseph Silverstein, violon ; Jaime Laredo, violon ; Yo-Yo Ma, violoncelle

Serge Prokofiev

Concerto pour piano et orchestre n°4 opus 53

Avec l’Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

Jérôme Kern

All the things you are