Un chef d’œuvre oublié, Narcisse et Echo de Nikolaï Tcherepnin

Au menu du jour également : la suite du best-seller "Beatles go baroque" de Peter Breiner, un seizième album pour le duo de pianistes Aglika Genova et Lyuben Dimitrov consacré à Rachmaninov, Rubbra, Bax et Bliss, trois compositeurs britanniques mis en lumière par Piers Lane et l’Orchestra Now…

Playlist En pistes du 27 août 2020