Actualité du disque : Strozzi, Bartok, Glass...

Programmation musicale

Henri Vieuxtemps

Sonate pour piano et alto opus 36 : Barcarolla

Antoine Tamestit, alto

Cédric Tiberghien, piano

Harmonia Mundi

Gaetano Donizetti

La favorite - air de Léonore « O mon Fernand »

Giovanni Kapsberger

Toccata arpeggiata

Jonas Nordberg, luth

BIS

Henry Purcell

Oh ! lead me to some peaceful gloom

Ruby Hughes, soprano

Jonas Nordberg, luth

BIS

Barbara Strozzi

Lamento : Lagrime mie

Ruby Hughes, soprano

Jonas Nordberg, luth

Mime Yamahiro Brinkmann, violoncelle

BIS

Claudio Monteverdi

Orfeo : Moresca (Acte V)

Ensemble La Venexiana

Direction : Claudio Cavina

GLOS

Claudio Monteverdi

Orfeo : extraits de l’Acte II

Ensemble La Venexiana

Direction : Claudio Cavina

GLOS

Jean Sébastien Bach

Partita n° 4

Aria

Richard Egarr, clavecin

Harmonia Mundi

Jean Sébastien Bach

Partita n° 2

Sarabande

Richard Egarr, clavecin

Harmonia Mundi

Jean Sébastien Bach

Sonate n°3 en do majeur pour violon seul : allegro assai

Michael Barenboïm, violon

Accentus Music

Bela Bartok

Sonate pour violon seul Sz. 117 BB124 : presto

Michael Barenboïm, violon

Accentus Music

Leonard Bernstein

Serenade after plato’s « symposium »

Renaud Capuçon, violon

Bruckner Orchester Linz

Direction : Dennis Russell Davies

Orange Mountain Music

Philip Glass

Concerto pour violon n° 1

Renaud Capuçon, violon

Bruckner Orchester Linz

Direction : Dennis Russell Davies

Orange Mountain Music

Sviatoslav Richter interprète Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 16 K 545

Sviatoslav Richter, piano

Elisabeth Leonskaja, piano

TELDEC

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n° 2

Andante

Sviatoslav Richter, piano

Philharmonia Orchestra

Direction : Riccardo Muti / 1979

EMI

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n° 25

Allegro Maestoso

Orchestra di padova e del veneto

Direction : Yuri Bashmet