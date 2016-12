L'actualité du disque : Coots, Berlin, Meyerbeer et Beethoven

Quizz (lié au Portrait de la semaine)

Programmation musicale

•

♫ John F Coots

Santa claus is comming to town

The King’s Singers

Signum

♫ Irving Berlin + traditionel

White Christmas, Ding Dong !

The King’s Singers

Signum

•

♫ Meyerbeer

Pater Noster

Reinische Kantorei dir. Hermann Max

CPO

♫ Meyerbeer

Hallelujah

Reinische Kantorei dir. Hermann Max

CPO

•

♫ Beethoven

Sonate Pathetique

Finale

Paavali Jumppanen

Ondine

♫ Beethoven

Sonate op 109

Finale

Paavali Jumppanen

Ondine

•

♫ Beethoven

Sonate opus 78

Jean-Efflam Bavouzet

Chandos

♫ Beethoven

Sonate opus 57 „Appassionata“ : dernier mouvement

Jean-Efflam Bavouzet

Chandos

•

♫ Beethoven

Concerto pour piano n° 4

Finale

Stefan Vladar, Wiener KammerOrchester

Capriccio

•

La Véritable Histoire de l’Apprenti sorcier

Premier voyage : L'enfant et les sortilèges

Texte : Jean-Pierre Kerloc'h

Récitante : Nathalie Dessay

Réalisation artistique : David Pastor

Illustrations : Rémi Saillard

Éditions Didier Jeunesse

Calendrier de l'avent

•

Le Portrait de la semaine

•

♫ Pierre-Gabriel Buffardin

Concerto à 5 en mi mineur

Musica antiqua Köln dir. Reinhard Goebel

Coffret Archiv Le Parnasse français

♫ François Couperin

Les nations : première ordre „La françoise“

Musica antiqua Köln dir. Reinhard Goebel

Coffret Archiv Le Parnasse français