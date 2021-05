Beethoven sous les doigts de Jonas Vitaud

Une matinée en compagnie du Concerto pour piano n°1 de Weber, des Trios de Mozart, Darius Milhuaud, Haendel, Debussy, et du baroque avec Rameau et Justin Taylor... Sans oublier la soprano Sandrine Piau, grande interprète de la semaine, en seconde partie d'émission.

9h-10h30 - L'actualité du disque classique - Le disque du jour

à réécouter émission Le Disque classique du jour "Beethoven 1802" de Jonas Vitaud

C'est en 1802 que Beethoven réalise qu'il est devenu sourd, alors âgé de 32 ans... Cependant, cette année là, il prend son destin en main et compose des œuvres cruciales de son catalogue. Ce désespoir est mis en exergue par le pianiste Jonas Vitaud, dans un tourment sous-jacent, notamment auprès de sa Sonate La Tempête Op 17, quelque part inspirée de la Tempête de William Shakespeare. Composées à Leipzig, les Variations Eroica sont un cycle de quinze variations sur un thème commun à son ballet Les Créatures de Prométhée et à sa Symphonie nº 3, composée un an plus tard. Programme :

Eroica Variations, Op. 35

Bagatelles Op. 33

Piano Sonata No. 17, Op. 31 No. 2

Variations for Piano on an Original Theme in F major, Op. 34

Disque paru le 14 mai 2021 sous le LabelMirare.



10h20 - Le disque à gagner

10h30 - Le grand interprète de la semaine : Sandrine Piau