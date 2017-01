L'actualité du disque : Alfred Schnittke, Béatrice Berrut, Amsterdam Sinfonietta...

♫ Sigismund Neukomm

Requiem à la mémoire de Louis XVI : Benedictus

Choeur de chambre de Namur,

La grande écurie et la chambre du Roy

Jean-Claude Malgoire, Direction

ALPHA 966

Ext du disque : Sigismund Neukomm : Requiem à la mémoire de Louis XVI

♫ Sigismund Neukomm

Marche funèbre : Miserere mei Deus

Choeur de chambre de Namur

La grande écurie et la chambre du Roy

Jean-Claude Malgoire, Direction

ALPHA 966

Ext du disque : Sigismund Neukomm : Requiem à la mémoire de Louis XVI

♫ Franz Schubert

Ständchen : Serenade D920 (1827)

Thomas Hampson, baryton

Amsterdam Sinfonietta

CCS 38917

Ext du disque : Tides of Life (17 février 2017)

♫ Hugo Wolf

Goethe Lieder : Anakreons Grab (1888), Der Rattenfänger (1888)

Thomas Hampson, baryton

Amsterdam Sinfonietta

CCS 38917

Ext du disque : Tides of Life (17 février 2017)

♫ Franz Liszt

Consolation en Mi Maj S 172 n°1 : Andante con moto

Béatrice Berrut, piano

AP 137

Ext du disque : Franz Liszt : Metanoia (20 octobre 2016 )

♫ Franz Liszt

Ballade n°1 en Ré bémol Maj S 170 (Le chant croisé)

Béatrice Berrut, piano

AP 137

Ext du disque : Franz Liszt : Metanoia (20 octobre 2016 )

♫ Joseph Jongen

Concert à cinq Op. 71 pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe : I. Décidé

Ensemble Oxalys

PAS1022

Ext du disque : Joseph Jongen : Musique de chambre. Oxalys.

♫ Rimsky-Korsakov

Le coq d'or : Introduction et sommeil de Dodon

Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg

Viktor Fedotov, Direction

CGC024-2

Ext du disque : Nicolas Rimski-Korsakov : Sheherazade et Le coq d'or (4 novembre 2016)

♫ Alfred Schnittke

Musica Nostalgica

Leonard Elschenbroich, violoncelle

Peter Limonov, piano

ONYX4180

Ext du disque : Alfred Schnittke : Musica Nostalgica (20 janvier 2017)

♫ Nikolai Korndorf

In honour of Alfred Schnittke (AGSCH) : Toccata - pour violon alto et violoncelle

Goeyvaerts String Trio

CC72713

Ext du disque : Alfred Schnittke : Whispers of titans (12 février 2016 )

Le portrait de la semaine : David Oistrakh

♫ Alexandre Glazounov

Concerto pour violon en la mineur Op. 82 : III. Allegro

Orchestre symphonique de la fédération de Russie

David Oistrakh, violon

Kirill Kondrashin, Direction

Deutsche Grammophon 0289 479 6580 0

Ext du Coffret : The David Oistrakh edition(22 CDs - Parution le 02 /12/ 2016)

♫ Peter Ilyich Tchaikovsky

Concerto pour violon en ré majeur Op. 35 : I. Allegro moderato

David Oistrakh, violon

Staatskapelle Dresden

Franz Konwitschny, Direction

Ext du Coffret : The David Oistrakh edition(22 CDs - Parution le 02 /12/ 2016)