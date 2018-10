Actualité du disque : Stravinsky, Bach, Debussy...

Programmation musicale

Jean-Sebastien Bach

Le Clavier bien tempéré, Livre I : Fugue III en ut dièse majeur BWV 848

Cédric Pescia, piano

Jean-Sebastien Bach

Le Clavier bien tempéré, livre II : Prélude XVIII en sol dièse mineur BWV 887

Cédric Pescia, piano

Georg Friedrich Haendel

Agrippina HWV 6 : Ouverture

Laterna magica

Gottfried Finger

Love at a loss : Hornpipe

Olivia Vermeulen

Capella Orlandi Bremen

Thomas Ihlenfeldt, direction

John Eccles

The Ambitious slave : why should the idle

Olivia Vermeulen, mezzo-soprano

Capella Orlandi Bremen

Thomas Ihlenfeldt, direction

Niccolò Antonio Zingarelli

La Die Regni

Javier Camarena, ténor

Les Musiciens du Prince-Monaco

Gianluca Capuano, direction

Manuel García

Cara Gitana del Amla Mia

Les Musiciens du Prince-Monaco

Gianluca Capuano, direction

en savoir plus événement Sortie CD : Javier Camarena - Contrabandista

Claude Debussy

Scherzo pour violoncelle et piano

Patrick Langot, violoncelle ; Romain David, piano

Claude Debussy

Images (deuxième série) : 3. Poissons d'or

Romain David, piano

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano

Stéphanie Moraly, violon ; Romain David, piano

Gustav Holst

Indra. Op. 13

BBC Philharmonic

Andrew Davis, direction

Igor Stravinsky

Petrouchka, Tableau 1 : La foire du mardi gras : Introduction

Mariinsky Orchestra

Valeri Guerguiev, direction

Igor Stravinsky

Jeu de cartes : 3. Troisième donne

Mariinsky Orchestra

Valeri Guerguiev, direction

4/5 Dvořák

Antonín Dvořák

Concerto pour violoncelle n° 2 en si mineur, Op. 104 : I. Allegro

Boston Philharmonic

Charles Munch, direction

Antonín Dvořák

Trio nº3 en fa mineur Op. 65 pour piano violon et violoncelle : 1. Allegro ma non troppo

Avec Jascha Heifetz, violon et Leonard Pennario, piano