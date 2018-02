Actualité du disque : Granados, Fauré, Gesualdo...

PROGRAMMATION MUSICALE

Gabriel FAURÉ

Sonate pour violon et piano n° 1

Pierre Fouchenneret, violon ; Simon Zaoui, piano

Gabriel FAURÉ

Trio pour violon, violoncelle et piano en ré mineur op 120

Allegro, ma non troppo

Pierre Fouchenneret, violon ; Simon Zaoui, piano ; Raphaël Merlin, violoncelle

Gabriel FAURÉ

L’horizon Chimérique

Je me suis embarqué

David Lefort, ténor ; Simon Zaoui, piano*

Gabriel FAURÉ

Romance pour violoncelle et piano

Raphaël Merlin, violoncelle ; Simon Zaoui, piano

Richard STRAUSS

Concerto pour violon opus 8 : final

Richard STRAUSS

Aus Italien : final

Robert Kowalski, violon

Orchestre de la Suisse Italienne

Direction : Markus Poschner

Carlo GESUALDO

O Dolce mio martire

Carlo GESAULDO

Luci Serene

Ensemble Musica Ficta ; Bo Holten, chef de Choeur

Jean SIBELIUS

6 bagatelles pour le piano n°5, 4, 2

Leif Ove Andsnes, piano

Dag WIREN

Serenade

Dag WIREN

Symphonie n° 3

Iceland Symphony Orchestra

Direction : Rumon Gamba

Enrique GRANADOS

Zapateado

Enrique GRANADOS

Goyescas : n°4, Quejas, o la maja y el ruisenor

Xiayin Wang, piano

10h30 PORTRAIT DE LA SEMAINE

4 . Leopold Stokowski, Complete decca recordings

Les français

Maurice Ravel

Daphnis

LSO

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune

LSO, LSO Chorus

Olivier Messiaen

l'ascencion : 3e mvt

LSO