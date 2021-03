Le compositeur polonais Jakub Golabek et sa 3e Symphonie dirigée par Lorenzo Coppola et l'Orkestra Historyczna

Au programme Karol Kurpinski et son Concerto pour clarinette de 1823, puis les Danses et Partitas polonaises de Telemann. Christoph Eschenbach revient avec des Études de Burgmuller, et une Sonate de Haydn. Mais aussi un triple Concerto de Beethoven, et Hildegard von Bingen dans O Virtus Sapientie.

Playlist En Pistes ! du 5 mars 2021