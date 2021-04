Dialogue entre la musique de Barbara Strozzi et la poésie contemporaine d’Erri de Luca

La pianiste hongrois Zoltán Fejérvári consacre son nouvel album à la musique pour piano de Robert Schumann ; un concerto pour deux altos et orchestre de Wranitzky et un concerto pour violon de Vladigerov ; l'intégrale des Symphonies de CPE Bach par Gli Incogniti et Amandine Beyer...

Playlist En Pistes du 02 avril 2021